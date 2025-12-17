Fecons lanza la campaña ‘Única raza, mismo origen. Cada gesto cuenta’ para luchar contra la discriminación étnica en Huelva

La Fundación Europea para la Cooperación Norte-Sur (Fecons), en colaboración con la Subdelegación del Gobierno en Huelva y la Universidad de Huelva, ha presentado la campaña ‘Única raza, mismo origen. Cada gesto cuenta’, que tiene como objetivo sensibilizar sobre la discriminación étnica y los delitos de odio, fomentando la construcción de una sociedad inclusiva desde lo cotidiano.

La subdelegada del Gobierno, María José Rico, destacó que la iniciativa, financiada con 75.000 euros por la Dirección General para la Igualdad de Trato y la Diversidad Étnico-Racial del Ministerio de Igualdad, persigue “prevenir la penetración de mensajes racistas en la sociedad y proteger los derechos de temporeras y temporeros migrantes en la provincia”. Rico señaló además la importancia de informar sobre los canales de ayuda, como el teléfono gratuito 021, para denunciar situaciones de discriminación.

La coordinadora de Fecons, Raquel Muiño, explicó que el spot de la campaña, realizado con la participación de voluntarios de la Universidad y usuarios de Fecons y AMIA, aborda situaciones cotidianas donde se puede detectar discriminación, como en el transporte público, la vivienda o los comercios, con el fin de que los ciudadanos se identifiquen y asuman un compromiso activo contra el racismo.

El rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez Quintero, resaltó que “cada gesto cuenta” y que la diversidad y el mestizaje son elementos que enriquecen la sociedad. Añadió que la implicación de la comunidad universitaria refuerza el mensaje de respeto y convivencia, promoviendo valores de igualdad y ciudadanía activa.

La campaña incluye talleres, charlas y actividades de difusión en Huelva, Lepe, Lucena del Puerto y Moguer, dirigidas a centros educativos, servicios municipales y asentamientos informales, así como acciones en redes sociales y medios de comunicación, con la intención de concienciar sobre los pequeños signos de discriminación étnica presentes en la vida diaria.

Rico destacó que esta iniciativa es también una respuesta a los discursos de odio, resaltando la importancia de la mayoría de la población que trabaja por la integración y la convivencia, y recordó la reciente aportación de 20 millones de euros del Gobierno de España para mejorar las condiciones de los temporeros en la provincia, incluyendo vivienda, recursos habitacionales y regularización documental.

Con esta campaña, Fecons y sus colaboradores buscan transformar la sociedad desde los pequeños gestos cotidianos, fomentando una cultura de respeto, igualdad de oportunidades y convivencia entre todos los ciudadanos, independientemente de su origen, etnia o religión.