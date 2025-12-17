La Guardia Civil y la Universidad de Huelva celebran el I Foro del Narcotráfico

La Comandancia de la Guardia Civil de Huelva y la Universidad de Huelva han celebrado este miércoles el I Foro del Narcotráfico, una jornada de análisis y reflexión en la que ponentes de distintos ámbitos han abordado cuestiones relacionadas con la evolución del crimen organizado y su impacto en la seguridad.

El foro ha contado con la asistencia de personal de la Guardia Civil, autoridades civiles, militares y judiciales de la provincia, miembros de otros cuerpos y fuerzas de seguridad, así como estudiantes de la Universidad de Huelva, convirtiéndose en un espacio de encuentro entre instituciones, profesionales y comunidad universitaria.

La inauguración de la jornada ha corrido a cargo de la vicerrectora de la Universidad de Huelva, Joaquina Castillo, acompañada por la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, y el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Julio Serrano.

El objetivo principal de este primer foro ha sido generar un espacio de análisis y reflexión conjunta que permita abordar de forma integral la evolución del narcotráfico, compartir experiencias operativas, analizar nuevas amenazas y reforzar la cooperación entre instituciones, fuerzas y cuerpos de seguridad, expertos y agentes sociales.

Desde la organización se ha subrayado que encuentros como este contribuyen al diseño de estrategias más eficaces en la prevención y lucha contra el crimen organizado, fortaleciendo la seguridad ciudadana y la protección del Estado de Derecho.

La Comandancia de la Guardia Civil y la Universidad de Huelva han agradecido la colaboración de todos los ponentes que han participado en la jornada, destacando el alto nivel de las intervenciones y el interés suscitado entre los asistentes.

Este foro se enmarca dentro de las actividades de cultura de seguridad que impulsan ambas instituciones, con el objetivo de concienciar a la sociedad de que la seguridad es una responsabilidad compartida y de acercar a la ciudadanía el trabajo diario que desarrollan las fuerzas y cuerpos de seguridad.