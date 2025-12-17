El Ayuntamiento renueva el alumbrado de todas las zonas peatonales de Pescadería

El Ayuntamiento de Huelva ha finalizado los trabajos de renovación de todos los puntos de luz de las zonas peatonales de la barriada de Pescadería, una intervención que se enmarca en el macroproyecto municipal de modernización del alumbrado público de la ciudad, dotado con una inversión global de un millón de euros.

Esta actuación se suma a las ya ejecutadas en barrios como Viaplana, El Matadero, Molino de la Vega, Zafra, Isla Chica, El Rocío, Los Rosales o Marismas del Polvorín, así como en ejes principales como la avenida Federico Molina, la Alameda Sundheim o el último tramo de la prolongación de la avenida de Andalucía. En total, el proyecto contempla la sustitución de unos 3.000 puntos de luz por luminarias de tecnología LED, más eficientes y sostenibles.

En el caso concreto de Pescadería, se han renovado 110 luminarias que se encontraban obsoletas y presentaban una baja eficiencia energética. Con esta sustitución, el consumo eléctrico ha pasado de 19,80 kW a 3,85 kW, lo que supone una reducción superior al 80% del consumo y un ahorro anual estimado de 4.785 kWh. Además, la actuación conlleva una disminución de emisiones de CO2 de 1,63 toneladas al año.

A nivel global, el proyecto permitirá un ahorro de más de 700.000 euros anuales en la factura eléctrica municipal, una reducción de 2,3 millones de kilovatios hora al año y la emisión de 783 toneladas menos de CO2 a la atmósfera. En cada uno de los barrios donde se actúa, el Ayuntamiento aprovecha también para reforzar la iluminación en calles que carecían de alumbrado público o presentaban deficiencias.

La concejala de Infraestructuras y Servicios Públicos, Mariló Ponce, ha subrayado que “una buena iluminación no solo mejora la imagen del entorno urbano, sino que incrementa la sensación de seguridad y confort de los vecinos”. Asimismo, ha destacado que la apuesta por la tecnología LED permite “reducir gastos municipales y avanzar en la descontaminación, contribuyendo a una Huelva más verde y sostenible”.

Esta iniciativa se enmarca en el Plan Director de Innovación de Huelva, que ha valido a la ciudad el reconocimiento como ‘Ciudad de la Ciencia y la Innovación’ en 2025 por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Además, refuerza el compromiso municipal con la Misión Europea de Ciudades Inteligentes y Climáticamente Neutras, con el objetivo de avanzar hacia la neutralidad climática antes de 2050.