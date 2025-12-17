Papá Noel visita Pediatría del Hospital Juan Ramón Jiménez con la ayuda de los bomberos

La Unidad de Pediatría del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez se llenó esta mañana de alegría y sorpresa con la tradicional visita de Papá Noel, que este año contó con la colaboración de los Bomberos del Ayuntamiento de Huelva y el centro comercial Holea, encargados de facilitar los regalos y la logística del evento.

Los pequeños pacientes pudieron ver llegar a Papá Noel desde las ventanas de sus habitaciones, quien ascendió hasta la terraza de la segunda planta en la cesta de un camión escala de los bomberos. Allí, la mascota del hospital, Amorista, le entregó las llaves del Patio del Amor, el nuevo espacio de juego inclusivo para niños hospitalizados recientemente inaugurado.

A continuación, Papá Noel recorrió las habitaciones acompañado de los bomberos, personal sanitario y voluntarios, repartiendo regalos y caramelos y compartiendo momentos de emoción con los niños y sus familias.

Entre los asistentes se encontraban el director gerente del Hospital, Manuel García de la Vega, y la gerente de Holea, Lucía Guisado, quienes supervisaron la actividad junto a numerosos profesionales de Pediatría y de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales.

La iniciativa forma parte de la programación navideña del hospital, que incluye actividades lúdicas y culturales para hacer más llevadera la estancia de los pacientes y reforzar la cercanía de la comunidad con los menores hospitalizados. Gracias a la colaboración altruista de instituciones, asociaciones, centros educativos y grupos de voluntariado, los niños pudieron vivir un día cargado de magia, ilusión y solidaridad.