Fundación Moeve entrega en Huelva los Premios al Valor Social 2025

Fundación Moeve ha entregado en Huelva los Premios al Valor Social 2025 en un acto celebrado en la Facultad de La Merced de la Universidad de Huelva, donde la cooperación, el trabajo en red y la innovación social han sido los grandes protagonistas. En esta edición, las entidades galardonadas han sido AONES, FEAFES Huelva y Ademo, reconocidas por iniciativas que apuestan por la sostenibilidad y la transformación social.

Durante el acto, Fundación Moeve anunció que los proyectos premiados no se desarrollarán de forma aislada, sino que servirán como punto de encuentro entre las tres entidades, permitiendo que beneficiarios y profesionales de AONES, FEAFES Huelva y Ademo participen conjuntamente en el desarrollo y uso de las iniciativas reconocidas. De este modo, los Premios al Valor Social evolucionan para consolidarse como un espacio de conexión y colaboración entre el tejido social de la provincia.

El trabajo en red constituye uno de los pilares fundamentales de la misión de Fundación Moeve, al facilitar el intercambio de recursos, conocimientos y experiencias entre organizaciones que comparten objetivos comunes. Esta forma de colaboración, según se destacó durante la entrega, multiplica el impacto social de los proyectos, favorece la innovación y contribuye a la creación de soluciones más eficaces y sostenibles para la comunidad.

El responsable de Fundación Moeve en Huelva, Narciso Rojas, subrayó que gracias a este enfoque colaborativo, los proyectos premiados trascienden su ámbito original y se convierten en auténticos motores de transformación social, capaces de generar beneficios no solo para las entidades impulsoras, sino para el conjunto de la sociedad onubense.

Los Premios al Valor Social nacieron en Huelva hace 21 años con el objetivo de reconocer iniciativas que generan un impacto real en las personas y su entorno. Desde entonces, se han consolidado como un referente no solo en la provincia, sino también en otros territorios como Canarias, Madrid o el Campo de Gibraltar, destacando por su capacidad para visibilizar proyectos locales con un enfoque innovador, comprometidos con la transición ecológica justa y profundamente conectados con las necesidades de los territorios en los que Fundación Moeve desarrolla su actividad.