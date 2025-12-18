El Hospital Infanta Elena rinde homenaje a 47 profesionales jubilados por su dedicación y vocación de servicio

El Hospital Infanta Elena de Huelva, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha celebrado este lunes su tradicional homenaje a los profesionales que se han jubilado a lo largo del año 2025, un acto con el que el centro reconoce públicamente la entrega, el compromiso y la vocación de servicio de quienes han dedicado su vida laboral al cuidado de la salud de la ciudadanía.

En esta edición han sido homenajeados un total de 47 profesionales. El acto ha estado presidido por la delegada territorial de Salud en Huelva, Manuela Caro, y la directora gerente del hospital, Esperanza Quintero, junto al resto del equipo directivo. Durante la ceremonia, los jubilados recibieron un pin de oro y una metopa conmemorativa como muestra de agradecimiento institucional y del cariño de sus compañeros.

Familiares, amigos y profesionales del centro acompañaron a los homenajeados en un encuentro marcado por la emoción y el reconocimiento al valor humano y profesional de quienes han contribuido durante décadas al funcionamiento del hospital. Del total de jubilados en 2025, 22 pertenecen al área de Enfermería, 23 a la Dirección Económica-Administrativa y de Servicios Generales, y dos a la Dirección Médica.

Durante el acto se puso en valor la estrecha vinculación de estos profesionales con el Hospital Infanta Elena y su aportación decisiva al modelo de asistencia humanizada que caracteriza al centro, concebido como un hospital centrado en las personas dentro del sistema sanitario público andaluz.

En representación de todos los jubilados intervino Mari Pepa Mas, supervisora de Enfermería, quien recordó los inicios del hospital y la experiencia compartida a lo largo de los años con sus compañeros. Sus palabras sirvieron para evocar los primeros pasos del centro, en los que muchos de los homenajeados desarrollaron prácticamente toda su trayectoria profesional.

Este reconocimiento se enmarca en el calendario de actividades navideñas organizadas por el hospital, orientadas especialmente a acompañar a las personas ingresadas durante estas fechas. Entre ellas, destacan los menús especiales diseñados por la Unidad de Cocina para Nochebuena, Nochevieja, Navidad y Año Nuevo, adaptados a las necesidades nutricionales de los pacientes e incluyendo platos y dulces tradicionales.

La programación navideña se completa con la instalación de belenes y decoración festiva en distintos servicios, la celebración del tradicional Concurso de Belenes y la visita de coros rocieros, como el de la Hermandad de Emigrantes el próximo 22 de diciembre y el de la Hermandad de Huelva de la Virgen de la Bella el día 5 de enero.

Ese mismo día, Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, encarnados por profesionales del propio centro, recorrerán las instalaciones para felicitar la Navidad a los pacientes y repartir regalos a los hijos de los trabajadores, manteniendo una tradición muy arraigada en el Infanta Elena. El sorteo para designar a los Reyes Magos de este año se celebrará el próximo 22 de diciembre.

Todas estas iniciativas forman parte del programa de humanización que el Hospital Infanta Elena desarrolla a lo largo de todo el año, con el objetivo de ofrecer una atención sanitaria integral basada en la cercanía, la empatía y el cuidado de las personas.