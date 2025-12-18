Magia, ilusión y solidaridad llenan Huelva con la coronación de los Reyes Magos

La ciudad de Huelva vivió hoy un acto lleno de magia, ilusión y solidaridad con la coronación de los Reyes Magos de Oriente para la Cabalgata de Reyes 2026, acompañado de la música del coro del colegio María Inmaculada y la presencia del concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina. Durante la ceremonia, se destacó la importancia de disfrutar de la intensidad y el espíritu navideño que caracteriza a la ciudad.

Los Reyes Magos de este año serán representados por Diego Gómez, director de La Ciudad de los Niños, como Melchor; Jesús Vázquez Méndez ‘Jesús de Fariña’, como Gaspar; y Miguel Ángel Delgado ‘Bulería’, como Baltasar. La cantaora Rocío Márquez será la Estrella de la Ilusión y Manuel López Vega ejercerá como Heraldo Real.

La ceremonia subrayó que los protagonistas de la Cabalgata representan sectores clave en la vida diaria de Huelva y encarnan valores como la generosidad, el respeto y la entrega a la comunidad. “Los cinco podéis sentiros muy orgullosos del cariño y el reconocimiento que habéis alcanzado en vuestra trayectoria”, se destacó durante el acto.

Los propios Reyes compartieron sus emociones: Melchor expresó su orgullo y felicidad por representar a la Ciudad de los Niños; Gaspar resaltó la importancia de mantener viva la magia en adultos y niños; Baltasar animó a los más pequeños a creer en sus sueños y compartir ilusión; y la Estrella de la Ilusión destacó la alegría de llevar luz y emoción a todos los onubenses.

El concejal de Cultura agradeció también a las entidades y empresas colaboradoras, que harán posible una Cabalgata 2026 “llena de magia e ilusión, en la que todos volvemos a ser niños”, destacando a Canal Sur, Quirón Salud, El Corte Inglés, Marina del Odiel, Huelva Comercio, Fundación Caja Rural del Sur y diversas hermandades locales.

Con este acto, Huelva inicia la temporada de Reyes con alegría, vida y un espíritu solidario, prometiendo llenar las calles de la ciudad de emoción y luz navideña.