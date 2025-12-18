El Puerto de Huelva aprueba su Plan de Empresa 2026 con una inversión de 53 millones de euros

El Consejo de Administración del Puerto de Huelva ha aprobado el Plan de Empresa para el año 2026, que contempla una inversión cercana a los 53 millones de euros, durante la última sesión del año celebrada este miércoles y presidida por el presidente de la Autoridad Portuaria, Alberto Santana.

El documento, consensuado previamente con Puertos del Estado, recoge un conjunto de actuaciones estratégicas destinadas a reforzar la competitividad del puerto onubense y a consolidar su papel como referente nacional e internacional en los ámbitos industrial, energético, logístico e intermodal, sin renunciar a su integración con la ciudad.

Entre los principales proyectos previstos para el próximo ejercicio destacan la habilitación de la canal de navegación a nuevos tráficos, la construcción de un muelle para terminal de graneles líquidos, el acceso y la reordenación viaria de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de la Punta del Sebo y la pavimentación de la ampliación norte del Muelle Sur.

Alberto Santana ha subrayado que este esfuerzo inversor “pone de manifiesto la apuesta decidida del Puerto de Huelva por seguir creciendo y modernizándose, fortaleciendo su posición como clúster industrial y energético, así como su compromiso por acercar el puerto a la ciudad”.

El Plan de Empresa también refuerza la línea de sostenibilidad ambiental y transición energética, con proyectos orientados a la adecuación de instalaciones para el suministro energético alternativo a contenedores y buques tipo ferry, así como actuaciones incluidas en el Plan de Eficiencia Energética.

En el ámbito de la innovación, se contempla una inversión específica en la Estrategia de Digitalización del puerto, enfocada a mejorar la gestión logística y operativa de buques y mercancías, el desarrollo de una red eléctrica inteligente y la consolidación del nodo de innovación ubicado en la Lonja de la Innovación.

Durante la sesión, el Consejo de Administración acordó además mantener las tarifas y tasas por servicios comerciales con el objetivo de atraer nuevos tráficos y oportunidades de negocio, así como aprobar de forma definitiva la valoración de los terrenos y la lámina de agua de la zona de servicio del Puerto de Huelva.

Con este Plan de Empresa, el presupuesto global de inversiones del Puerto de Huelva para el periodo 2025-2029 alcanza los 255 millones de euros, consolidando una hoja de ruta orientada al crecimiento sostenible y a la mejora de su competitividad.