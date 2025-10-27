Susto en pleno centro de Huelva por el desprendimiento de placas de mármol en un edificio de la calle Vázquez López

Un buen susto se ha vivido este lunes en pleno centro de Huelva después de que varias placas de mármol se desprendieran de la fachada de un edificio situado en la calle Vázquez López. Los fragmentos cayeron a la acera sin causar heridos, aunque provocaron momentos de alarma entre los viandantes y obligaron a acordonar la zona de inmediato.

Según las primeras hipótesis, el desprendimiento podría haberse producido por el mal estado del revestimiento y por la humedad acumulada tras las intensas lluvias registradas en las últimas horas.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Bomberos de Huelva, que trabajan en la inspección del inmueble para comprobar el estado del resto de las placas y fijarlas con seguridad, evitando así nuevos desprendimientos.

La Policía Local también se encuentra en la zona colaborando en las labores de seguridad y control del paso de peatones mientras se realizan los trabajos.