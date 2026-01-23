Susto en la calle Vázquez López por el incendio de un lavavajillas en una vivienda

Un incendio declarado en la tarde de este viernes en una vivienda de la calle Vázquez López, en Huelva, provocó momentos de tensión entre los vecinos, aunque finalmente quedó en un susto sin consecuencias personales.

El suceso tuvo lugar en torno a las 16.30 horas, según informa el 112 en un segundo piso situado en un bloque de viviendas, donde comenzó a arder un lavavajillas en la cocina por causas que no han trascendido. La rápida intervención de los vecinos del inmueble permitió sofocar las llamas antes de que el fuego se propagara al resto de la vivienda.

Gracias a esta actuación, no se han registrado daños personales, aunque sí se produjeron daños materiales en la cocina afectada. El incidente generó expectación en la zona durante unos minutos, hasta que la situación quedó completamente controlada.