Suspendido el juicio por la muerte en una reyerta en El Torrejón al no poder formarse el jurado

El juicio por el homicidio de un hombre durante una reyerta registrada en el barrio de El Torrejón en septiembre de 2020 no ha podido celebrarse en la fecha prevista. La vista oral, que debía comenzar este lunes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva, ha quedado aplazada al no haberse logrado constituir el jurado popular.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el número de personas convocadas para integrar el jurado resultó insuficiente, lo que impidió completar el proceso de selección necesario para el inicio del juicio. Ante esta circunstancia, el tribunal se ha visto obligado a suspender la sesión y a posponer la causa.

El procedimiento judicial se sigue contra once personas acusadas en relación con los hechos ocurridos el 16 de septiembre de 2020, cuando una pelea acabó con la muerte de un hombre en esta zona de la capital onubense.

Desde el ámbito judicial se ha indicado que será necesario señalar una nueva fecha para la celebración del juicio, una vez se garantice la disponibilidad de candidatos suficientes para conformar el jurado, requisito indispensable para el desarrollo del proceso.