Suspendida cautelarmente la adjudicación del Hospital Materno Infantil de Huelva

El procedimiento de adjudicación de las obras del Hospital Materno Infantil de Huelva ha quedado suspendido de forma cautelar tras la resolución adoptada el pasado 9 de enero por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, como consecuencia de la presentación de un recurso.

Así consta en la documentación del proceso de licitación, que recoge que la paralización se produce en un momento en el que aún no existía una resolución definitiva. No obstante, según ha adelantado el diario Viva Huelva, el expediente incluye un acta fechada el 23 de diciembre en la que ya figuraba una propuesta de adjudicación a la UTE formada por Obrascon Huarte Lain, SA y Construcciones Sánchez Domínguez Sando SA.

La suspensión cautelar implica que el procedimiento queda en pausa hasta que el tribunal resuelva el recurso presentado, retrasando de este modo el calendario inicialmente previsto para una infraestructura considerada clave para el sistema sanitario onubense.