La suerte sonríe a Huelva con un premio de 105.000 euros en cupones de la ONCE

La fortuna ha vuelto a hacer parada en Huelva, donde el vendedor Ángel Martín ha repartido tres cupones premiados que suman un total de 105.000 euros, llevando la alegría a varios vecinos de la ciudad.

El premio, distribuido a través de tres cupones, ha supuesto una inyección económica importante para los afortunados, que han visto cómo la suerte les sonreía en este sorteo. Desde la organización han trasladado su enhorabuena tanto al vendedor como a las personas agraciadas.