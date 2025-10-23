Una suelta de globos en Isla Chica recordará a los hijos e hijas que partieron demasiado pronto

La Asociación “Un Camino Diferente”, formada por padres y madres que han perdido a un hijo o hija, celebrará este viernes 24 de octubre a las 18:30 horas una suelta de globos en la plaza del antiguo Colombino, en Isla Chica, como homenaje a la memoria de sus seres queridos.

Cada globo llevará el nombre de un niño o niña que partió demasiado pronto, convirtiéndose en un gesto simbólico de amor eterno y recuerdo compartido. El acto pretende reunir a familiares, amigos y vecinos en un espacio de respeto, unión y esperanza.

Desde la asociación invitan a toda la ciudadanía, tanto de la capital como de la provincia, a acompañarles en este encuentro que busca mantener viva la memoria de quienes, aunque ya no están, siguen muy presentes en el corazón de quienes los aman.