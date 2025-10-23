Guardia Civil, Policía Nacional y centros educativos reciben reconocimiento por su labor en el Plan Director de Convivencia y Seguridad

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha presidido hoy la entrega de 38 diplomas a la Guardia Civil, la Policía Nacional, centros educativos y AMPAS que participan activamente en el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos, en un acto que reconoce su labor en la promoción de la convivencia y la prevención de problemas como el acoso escolar, la violencia de género o el mal uso de las redes sociales.

El programa, que este curso 2024-25 ha llegado a 187 colegios e institutos de la provincia, alcanza casi el 70% de los centros onubenses, consolidándose como una herramienta fundamental para educar y proteger a los jóvenes.

Durante el acto, la subdelegada estuvo acompañada por el coronel de la comandancia de la Guardia Civil de Huelva, el inspector jefe de la brigada de seguridad ciudadana de la Policía Nacional y el secretario general de la administración provincial, quienes destacaron la colaboración de todos los agentes implicados en el Plan Director.

“La seguridad y la convivencia en los centros educativos son esenciales para el desarrollo de nuestros jóvenes. El Plan Director es una herramienta clave para protegerlos y educarlos en valores de respeto y prevención”, subrayó María José Rico.

El reconocimiento refuerza el compromiso de las administraciones y de los cuerpos de seguridad con la educación, la convivencia y la prevención de riesgos en los entornos escolares de Huelva.