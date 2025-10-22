La Junta distingue a la Peña Flamenca Femenina de Huelva por su papel pionero en la integración de la mujer

La Peña Flamenca Femenina de Huelva ha sido reconocida por la Junta de Andalucía con uno de los premios de honor ‘Flamenco en el Aula’ por su papel pionero en la integración de la mujer en el flamenco y su contribución a la difusión y proyección de nuevas generaciones en este arte.

El galardón, otorgado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, pone en valor la trayectoria de una entidad histórica que ha sabido abrir caminos y dar visibilidad al talento femenino dentro de un ámbito tradicionalmente dominado por hombres.

En esta XI edición de los premios, Huelva ha tenido una destacada presencia, ya que el Centro de Educación Infantil Babel también ha sido premiado por su proyecto “Vivir y sentir el flamenco”, una iniciativa educativa que integra este arte como contenido transversal en la programación de la escuela, acercando el compás, el cante y el sentimiento flamenco desde edades tempranas.

Los premios ‘Flamenco en el Aula’ tienen como objetivo fomentar el conocimiento del flamenco entre los escolares y reconocer las buenas prácticas docentes en su enseñanza. En sus once ediciones, han distinguido más de 80 proyectos educativos y han contado con la participación de cerca de 300 docentes de toda Andalucía.