Huelva comparte su modelo de desarrollo sostenible en el Foro Urbano de España

La ciudad de Huelva ha participado por primera vez como ponente en el III Foro Urbano de España, que se celebra estos días en A Coruña, convirtiéndose en ejemplo de ciudad comprometida con un modelo de desarrollo sostenible y equilibrado entre progreso económico y preservación de las tradiciones.

En representación del Ayuntamiento, la teniente de alcaldesa Adela de Mora intervino en la mesa titulada ‘Agenda Urbana y Economía’, donde compartió la estrategia municipal basada en la transición energética y la innovación. “Huelva está a la vanguardia de la revolución industrial del hidrógeno verde —explicó—, una fuente de energía limpia que representa una oportunidad histórica para atraer inversiones, fomentar la innovación y generar empleo”.

De Mora subrayó que el objetivo del Ayuntamiento es que la transformación industrial y energética que vive la provincia “vaya de la mano con la ciudad”, avanzando hacia la meta de convertir a Huelva en “la capital verde del Sur de Europa”.

Durante su intervención, la responsable municipal recordó que Huelva ha sido distinguida como Ciudad de la Ciencia y la Innovación por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en reconocimiento a sus políticas locales que impulsan estructuras con un fuerte componente tecnológico, sostenible y de conocimiento al servicio de los ciudadanos.

El Foro Urbano de España, organizado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, reúne a representantes de administraciones, entidades locales y expertos para intercambiar experiencias y buenas prácticas en materia de desarrollo urbano sostenible. Entre los temas abordados en esta tercera edición destacan la vivienda, la regeneración urbana, la despoblación y la lucha contra el cambio climático, con la mirada puesta en construir ciudades más habitables y resilientes.