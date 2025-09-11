La Subdelegación del Gobierno se reúne con la Asociación Ecuestre para ayudar en la organización de la Feria del Caballo 2025

La subdelegada del Gobierno en Huelva se reunió recientemente con la Asociación Ecuestre de Huelva para avanzar en los preparativos de la Feria del Caballo 2025, que tendrá lugar del 9 al 12 de octubre en la capital onubense.

Durante la reunión se trataron aspectos clave de la organización, a pesar de que la competencia principal recae en el Ayuntamiento de Huelva, destacando el compromiso de colaboración entre ambas instituciones para garantizar el éxito del evento.

Instante de la reunión.

La Feria del Caballo, que cada año atrae a onubenses y visitantes, combina tradición, cultura y actividades ecuestres, convirtiéndose en un referente social y turístico de la ciudad.

Desde la subdelegación del Gobierno reiteran su disposición a apoyar la cita y contribuir a que se mantenga el carácter emblemático y participativo que la distingue.