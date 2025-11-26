Mesas redondas, debates y conciertos acercan la historia de la democracia a los jóvenes

La Subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, presentó hoy la programación de actividades organizada con motivo de los “50 años de España en Libertad”, que se desarrollará durante noviembre y diciembre en la provincia. El programa incluye mesas redondas, debates, conciertos y encuentros con influencers, dirigidos especialmente a los jóvenes, con el objetivo de difundir la memoria democrática y fomentar la reflexión sobre la dictadura, la transición y el valor del sistema democrático actual.

Entre las actividades más destacadas, el 27 de noviembre se celebrarán mesas redondas en el IES La Rábida, con la participación de historiadores, exalcaldes, representantes culturales y del cantautor Carlos Llanes. Ese mismo día, la conocida tiktoker Sandrita participará en la retransmisión del programa especial “Hoy por Hoy, Huelva” para acercar los contenidos a un público juvenil.

El programa también incluye debates en la Universidad de Huelva y en el IES Pablo Neruda, con la intervención de referentes sociales y políticos que vivieron la dictadura y participaron en la lucha por las libertades, así como un homenaje a ciudadanos anónimos que contribuyeron a la democracia, mediante entrevistas y vídeos adaptados a redes sociales como YouTube, TikTok e Instagram. Estas actividades buscan combinar memoria, cultura y participación, reforzando los valores democráticos y el conocimiento histórico entre los jóvenes.