La FOE impulsa la excelencia empresarial en Huelva con los Premios Empresarios del Año 2025

Huelva ha acogido hoy la presentación de los Premios Empresarios del Año 2025, organizados por la Federación Onubense de Empresarios (FOE), que reconocen la labor de aquellas empresas que han destacado por su crecimiento económico, innovación y compromiso social. La ceremonia de entrega se celebrará el próximo 15 de diciembre y servirá para poner en valor el talento del tejido empresarial onubense.

Entre los galardonados figuran el Grupo Medina, por su impulso al desarrollo económico y generación de empleo; Don Fadrique Context, premiada por su innovación; y Nature Space Jabugo, reconocida por su responsabilidad social empresarial. También se distinguen HUDISA por su proyección internacional, GrowersGo por su eficiencia energética y sostenibilidad, y Marina del Odiel por la mejor iniciativa empresarial. En categorías de empresa familiar, autónoma, igualdad y mujer empresaria han sido premiadas Confitería Rufino, Platalea, Instituto Español y Kaizen Hoteles (Hotel La Malvasía).

El jurado, integrado por expertos de alto nivel, ha resaltado que estos premios no solo valoran el éxito empresarial, sino también la capacidad de innovación, la responsabilidad social y la contribución al desarrollo económico de Huelva.

La FOE destaca que estas distinciones representan un reconocimiento al esfuerzo diario de las empresas locales y su papel clave en la construcción de una Huelva más próspera y competitiva.