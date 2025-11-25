Corte total de tráfico en la calle Puebla de Sanabria de la capital por obras hasta el 2 de diciembre

El tráfico en la calle Puebla de Sanabria quedará cortado de manera total desde el 26 de noviembre hasta el 2 de diciembre de 2025, en horario de 8:00 a 17:00 horas, debido a trabajos realizados por la empresa Elecnor, según ha informado el Ayuntamiento de Huelva.

Durante estos días, los conductores deberán buscar rutas alternativas, ya que no se permitirá el paso por la vía en ningún tramo dentro del horario establecido. Las autoridades locales piden disculpas por las molestias que puedan ocasionar estas obras, que tienen como objetivo mejorar la infraestructura de la zona.

Se recomienda a los vecinos y usuarios del tráfico que planifiquen sus desplazamientos con antelación y extremen la precaución en las vías cercanas a la calle Puebla de Sanabria durante el periodo de cierre.