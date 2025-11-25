Huelva inaugura la V Semana de la Discapacidad centrada en el papel del cuidador

La V Semana de la Discapacidad, organizada por Fundación TAU y dedicada este año al papel del cuidador, se inauguró en el Centro de la Comunicación Jesús Hermida con la participación de Carmen Díaz Soriano, diputada de Servicios Sociales de la Diputación de Huelva.

El acto inaugural incluyó los testimonios de Araceli Sánchez, José Manuel Alfaro y Cristina Novo, quienes ofrecieron una mirada cercana y personal sobre la realidad del cuidado desde diferentes experiencias. Sus intervenciones pusieron de relieve los retos, las responsabilidades y también las satisfacciones que acompañan a quienes dedican su vida al cuidado de personas con discapacidad.

La Diputación de Huelva reafirmó así su compromiso con iniciativas que ponen el foco en los derechos, necesidades y vivencias de las personas con discapacidad y de quienes les acompañan, fomentando la sensibilización de la sociedad y la promoción de políticas inclusivas.

La apertura de la V Semana de la Discapacidad da paso a varios días de actividades, reflexión, encuentros y debates en toda la provincia, con el objetivo de visibilizar la labor de los cuidadores y avanzar en la construcción de una sociedad más justa y respetuosa con la diversidad funcional.