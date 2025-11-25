Huelva clama en las calles contra la violencia machista

Huelva volvió a alzar la voz este martes en una manifestación que desbordó las previsiones y convirtió las calles de la capital en un recordatorio colectivo contra la violencia machista. En torno a 1.100 personas respondieron a la llamada de los colectivos feministas y caminaron juntas en una tarde cargada de emoción, rabia contenida y un firme mensaje de rechazo a las agresiones que siguen cobrando vidas.

La marcha arrancó a las 18.30 horas desde la rotonda de los Bomberos, donde comenzaron a escucharse los primeros cánticos y a desplegarse pancartas que mezclaban denuncia y esperanza. Entre ellas destacaba el lema central de la convocatoria: “1.334 mujeres asesinadas. No son números, son nuestras vidas”, una frase que atravesó todo el recorrido como un eco que interpelaba directamente a la ciudad.

A medida que avanzaba la columna humana por las principales avenidas, se fueron sumando vecinos y curiosos que, al paso de la multitud, dejaban claro que el mensaje no pertenece solo a quienes sostienen la pancarta, sino a toda una población que no quiere seguir contando víctimas. Los tambores, las voces y los carteles componían un ritmo propio, un latido colectivo que reclamaba medidas reales y un compromiso político sostenido.

Con esta marcha, Huelva dejó claro que no piensa resignarse. La ciudad volvió a gritar, con fuerza y con lágrimas, que cada mujer asesinada es una historia truncada, una vida irremplazable y una herida que no se puede normalizar. Y que la lucha, lejos de apagarse, sigue recorriendo sus calles con paso firme.