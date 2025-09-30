Sorprendido in fraganti mientras robaba en un coche en Huelva

Agentes de la Policía Nacional en Huelva han detenido a un hombre que fue sorprendido in fraganti robando en el interior de un vehículo estacionado en la vía pública. El arresto tuvo lugar de madrugada en la avenida Cristóbal Colón, donde el individuo fue localizado con diversos objetos sustraídos en su poder.

La intervención policial se produjo gracias a la colaboración ciudadana, después de que una llamada al Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (CIMACC-Sala 091) alertara de que se estaba cometiendo un robo. De inmediato, varias patrullas se desplazaron al lugar y sorprendieron al sospechoso, que llevaba bolsas con utensilios para forzar vehículos y efectos procedentes del interior del coche violentado.

El varón presentaba cortes leves en el codo derecho, compatibles con la introducción del brazo por la ventanilla delantera fracturada. El vehículo afectado presentaba además daños en la radio, que había sido arrancada, y en la guantera, que apareció forzada.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales y posteriormente puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Huelva, acusado de un delito de robo con fuerza.