El Punto Limpio Móvil vuelve a recorrer los barrios de Huelva desde este lunes en El Matadero

El Ayuntamiento de Huelva reanuda el próximo lunes el servicio del Punto Limpio Móvil con su primera parada del año junto a la Escuela de Arte León Ortega, en la barriada de El Matadero. A partir de ahí, el contenedor gigante volverá a desplazarse cada semana por los distintos barrios de la ciudad siguiendo una planificación anual ya cerrada, con el objetivo de facilitar el reciclaje y promover hábitos responsables entre la ciudadanía.

Desde la concejalía de Infraestructuras y Servicios Públicos se subraya que este servicio permite acercar la recogida selectiva de residuos a los vecinos, facilitando la separación y el posterior tratamiento de restos domésticos no voluminosos. Durante 2025, el Punto Limpio Móvil logró rescatar para el reciclaje más de 28 toneladas de residuos, con especial peso de la ropa y pequeños electrodomésticos, además de teléfonos móviles, pilas y baterías.

El dispositivo seguirá una ruta establecida, permaneciendo una semana en cada ubicación antes de trasladarse a otro punto de la ciudad. Entre los residuos admitidos se encuentran vidrio, papel, cartón, envases, pequeños aparatos eléctricos y electrónicos, textiles, calzado y residuos peligrosos de uso doméstico como pilas, aerosoles, pinturas, disolventes, aceites vegetales o medicamentos sólidos caducados. El Ayuntamiento recuerda que no se aceptan residuos voluminosos, para los que existe un servicio gratuito específico previa solicitud.

Con la difusión del calendario completo de ubicaciones para 2026, el Consistorio busca reforzar el uso de este recurso municipal y avanzar en una gestión de residuos más eficiente y sostenible, fomentando la implicación vecinal y el cuidado del entorno urbano en todos los barrios de Huelva.





Ubicaciones ‘Punto Limpio Móvil’ 2026