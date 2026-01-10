El Punto Limpio Móvil vuelve a recorrer los barrios de Huelva desde este lunes en El Matadero
El Ayuntamiento retoma el servicio itinerante de reciclaje tras recuperar más de 28 toneladas de residuos domésticos durante 2025
El Ayuntamiento de Huelva reanuda el próximo lunes el servicio del Punto Limpio Móvil con su primera parada del año junto a la Escuela de Arte León Ortega, en la barriada de El Matadero. A partir de ahí, el contenedor gigante volverá a desplazarse cada semana por los distintos barrios de la ciudad siguiendo una planificación anual ya cerrada, con el objetivo de facilitar el reciclaje y promover hábitos responsables entre la ciudadanía.
Desde la concejalía de Infraestructuras y Servicios Públicos se subraya que este servicio permite acercar la recogida selectiva de residuos a los vecinos, facilitando la separación y el posterior tratamiento de restos domésticos no voluminosos. Durante 2025, el Punto Limpio Móvil logró rescatar para el reciclaje más de 28 toneladas de residuos, con especial peso de la ropa y pequeños electrodomésticos, además de teléfonos móviles, pilas y baterías.
El dispositivo seguirá una ruta establecida, permaneciendo una semana en cada ubicación antes de trasladarse a otro punto de la ciudad. Entre los residuos admitidos se encuentran vidrio, papel, cartón, envases, pequeños aparatos eléctricos y electrónicos, textiles, calzado y residuos peligrosos de uso doméstico como pilas, aerosoles, pinturas, disolventes, aceites vegetales o medicamentos sólidos caducados. El Ayuntamiento recuerda que no se aceptan residuos voluminosos, para los que existe un servicio gratuito específico previa solicitud.
Con la difusión del calendario completo de ubicaciones para 2026, el Consistorio busca reforzar el uso de este recurso municipal y avanzar en una gestión de residuos más eficiente y sostenible, fomentando la implicación vecinal y el cuidado del entorno urbano en todos los barrios de Huelva.
Ubicaciones ‘Punto Limpio Móvil’ 2026
- 12/01 AL 18/01 ESCUELA LEON ORTEGA
- 19/01 AL 25/01 CL CARTAGENERA - CAMARADA LOPEZ LUIQUE
- 26/01 AL 01/02 AVDA DE LA CINTA
- 02/02 AL 08/02 CL DIEGO VELAZQUEZ
- 09/02 AL 15/02 CL SANSON CARRASCO
- 16/02 AL 22/02 CL LEGION ESPAÑOLA
- 23/02 AL 01/03 AVDA DE ITALIA - ALFONSO XII (PEATONAL RENFE)
- 02/03 AL 08/03 CL VALDELARCO
- 09/03 AL 15/03 BDA CARDEÑAS
- 16/03 AL 22/03 CL VILLARRASA
- 23/03 AL 29/03 CL AGUSTIN DOMINGUEZ BELDA
- 30/03 AL 05/04 CL JOAQUIN DE LA TORRE
- 06/04 AL 12/04 CL GOMEZ DE AVELLANEDA
- 13/04 AL 19/04 CL VASCO NUÑEZ DE BALBOA
- 20/04 AL 26/04 AVDA NUEVO COLOMBINO
- 27/04 AL 03/05 CL DEL LICENCIADO
- 04/05 AL 10/05 CL ARUBA
- 11/05 AL 17/05 AVDA SANTA MARTA
- 18/05 AL 24/05 CL FRAY JUNIPERO SERRA
- 25/05 AL 31/05 CL HERMANO CARLOS OBRERO DE MARIA
- 01/06 AL 07/06 CL ARTESANOS
- 08/06/ AL 14/06 CL LA ZARZA
- 15/06 AL 21/06 CL DE LOS EMIRES
- 22/06 AL 28/06 CL ALFONSO X EL SABIO
- 29/06 AL 05/07 AVDA ESCULTORA MISS WHITNEY
- 06/07 AL 12/07 APARCAMIENTOS TARIQUEJO
- 13/07 AL 19/07 CL PRACTICANTE MARTIN DEL MOLINO
- 20/07 AL 26/07 CL ENFERMERA TERESA GIMENO
- 27/07 AL 02/08 AVDA ADORATRICES
- 03/08 AL 09/08 AVDA UNION EUROPEA
- 10/08 AL 16/08 CL DOCTOR CANTERO CUADRADO
- 17/08 AL 23/08 AVDA DE LA RIA
- 24/08 AL 30/08 CL ISLA CRISTINA
- 07/09 AL 13/09 CL ROQUE BARCIA
- 14/09 AL 20/09 CL DIEGO VELAZQUEZ
- 21/09 AL 27/09 CL PABLO RUIZ PICASSO
- 28/09 AL 04/10 AVDA. CAMPOS DE MONTIEL
- 05/10 AL 11/10 CL RUIZ DE ALARCON
- 12/10 AL 18/10 CL VVA DE LAS CRUCES
- 19/10 AL 25/10 CL RIO DE LA PLATA
- 26/10 AL 01/11 CL PESCADORES
- 02/11 AL 08/11 BARRIO REINA VICTORIA
- 09/11 AL 15/11 CL ALJARAQUE
- 16/11 AL 22/11 CL SALAMANCA
- 23/11 AL 29/11 CL ANTONIO MACHADO
- 30/11 AL 06/12 CL MUDEJARES