El Puerto de Huelva implantará un sistema de seguimiento en tiempo real de la operativa en noráis y rampas Ro-Ro

El Puerto de Huelva ha dado un nuevo paso en su estrategia de modernización tras respaldar la propuesta de la empresa Surcontrol, seleccionada para desarrollar un reto de innovación centrado en la digitalización de la operativa portuaria en noráis y rampas Ro-Ro. El proyecto se enmarca en el ecosistema de la Lonja de la Innovación y permitirá monitorizar en tiempo real estos elementos esenciales de los muelles.

La iniciativa contempla el desarrollo de una solución tecnológica que ofrecerá información continua y fiable sobre el estado de ocupación de los noráis —infraestructuras destinadas al amarre de buques— y el uso de las rampas Ro-Ro, fundamentales para las operaciones de carga y descarga de mercancías rodadas en el Muelle Sur. Esta información facilitará una mejor planificación por parte de navieras, operadores logísticos y prestadores de servicios portuarios.

El presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, ha puesto en valor el papel de la Lonja de la Innovación como motor de proyectos tecnológicos que impulsan la digitalización del recinto portuario, destacando que este tipo de soluciones contribuyen a una gestión más eficiente, segura y coordinada de la actividad diaria en los muelles.

Con la adjudicación de este reto, Surcontrol desarrollará un proyecto piloto que integrará sensores, sistemas de captura de datos y una plataforma software avanzada para centralizar la información en un entorno digital único. La experiencia de la empresa en la digitalización de activos industriales permitirá al Puerto de Huelva avanzar en el control en tiempo real de infraestructuras críticas, reforzando su apuesta por la innovación y la industria 4.0 aplicada al ámbito portuario.