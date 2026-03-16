Chema Rodríguez, Rafael López, Miguel Ángel Gea y Josué Correa, Premio Huelva de Periodismo 2025

El jurado del Premio Huelva de Periodismo 2025, organizado por la Asociación de la Prensa de Huelva con el apoyo de la Diputación Provincial, ha concedido los galardones de esta edición a Chema Rodríguez (El Mundo), Rafael López (Onda Cero Huelva), Miguel Ángel Gea (Canal Sur TV) y Josué Correa (Huelva Información).

En la categoría de Prensa, el premio ha sido para el reportaje ‘El milagro de Doñana tras el peor incendio’ de Chema Rodríguez, publicado en El Mundo. El jurado ha destacado la calidad informativa del trabajo y su enfoque sobre la recuperación del entorno de Doñana tras el incendio, poniendo en valor el trabajo técnico y la búsqueda de consenso.

En la modalidad de Radio, el galardón ha recaído en el programa ‘La vuelta a Huelva en 80 pueblos’ de Rafael López, emitido en Onda Cero Huelva, por su valor documental y su conexión con la ciudadanía a través de entrevistas realizadas en distintos municipios de la provincia.

En Televisión, el premio ha sido para el reportaje ‘Temporeras emprendedoras’, del equipo encabezado por Miguel Ángel Gea, emitido en el programa Solidarios de Canal Sur TV, por su tratamiento informativo y social sobre la realidad de las mujeres temporeras y las iniciativas para favorecer su integración laboral.

Por su parte, en la categoría de Fotografía el reconocimiento ha sido para el fotoperiodista Josué Correa por su trabajo ‘Pure Love’, publicado en la galería de imágenes de Huelva Información. El jurado ha resaltado el valor informativo de la imagen y su capacidad para reflejar la intensidad del momento captado.

A esta edición del premio se han presentado 64 trabajos en las distintas categorías. El galardón, que busca promover los valores periodísticos y difundir la realidad social, cultural y económica de la provincia, está dotado con 1.250 euros por categoría. La entrega de premios se celebrará próximamente en el Muelle de las Carabelas.