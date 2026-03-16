Huelva celebrará el 20 de marzo la II Marcha y Desayuno Saludable por el Mes Mundial contra el Cáncer de Colon

Huelva acogerá el próximo 20 de marzo la II Marcha y Desayuno Saludable por el Mes Mundial contra el Cáncer de Colon, una iniciativa impulsada por el Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez con el objetivo de concienciar a la población sobre la importancia de la prevención y de los hábitos de vida saludables. La actividad se celebrará a partir de las 11.00 horas en el entorno del Muelle del Tinto.

La presentación del evento ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Huelva con la participación de la concejala de Deportes, Salud y Consumo, María de la O Rubio, junto a la oncóloga Victoria Aviñó Tarazona y el jefe del Servicio de Oncología del hospital, Juan Bayo. Durante el acto se ha destacado el carácter participativo de una iniciativa que busca implicar a pacientes, familiares, profesionales sanitarios y ciudadanía en general.

La concejala ha subrayado que esta actividad combina concienciación, actividad física y promoción de hábitos saludables, tres pilares fundamentales para la prevención de enfermedades. En este sentido, ha animado a los onubenses a participar para convertir el Paseo de la Ría en “una gran columna de ciudadanos caminando juntos por la salud y la prevención”.

Por su parte, la doctora Aviñó ha explicado que Huelva volverá a ser una de las ciudades que lideren esta iniciativa, abierta a pacientes oncológicos, familias y ciudadanos, con el objetivo de visibilizar el cáncer de colon, promover el ejercicio físico y fomentar la convivencia.

La jornada comenzará con una sesión de estiramientos en el Muelle del Tinto y continuará con una marcha de aproximadamente tres kilómetros por el Paseo de la Ría. Tras el recorrido, los participantes podrán disfrutar de un desayuno saludable.

El evento se celebrará de manera simultánea en varias ciudades andaluzas como Sevilla, Cádiz, Jerez, Puerto Real, Málaga y Marbella, dentro de una iniciativa impulsada por el Grupo de Estudios de Oncología Digestiva Andaluza para reforzar la sensibilización sobre el cáncer de colon, el tumor más frecuente en España.