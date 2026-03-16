El Ayuntamiento abre el plazo para que las asociaciones soliciten las subvenciones de 2026

El Ayuntamiento de Huelva ha abierto el plazo para que las asociaciones de la ciudad soliciten las subvenciones correspondientes a 2026, unas ayudas destinadas a apoyar el movimiento asociativo y fomentar la participación ciudadana. Las solicitudes podrán presentarse desde hoy y hasta el próximo 26 de abril de forma telemática a través de la sede electrónica municipal.

El concejal de Participación Ciudadana, Manuel Jesús Soriano, ha señalado que el presupuesto destinado a estas ayudas asciende a 180.000 euros, que se repartirán entre las entidades que presenten proyectos en beneficio de la comunidad. El edil ha destacado el papel fundamental de las asociaciones para dinamizar la vida social de la ciudad y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Las subvenciones podrán destinarse al mantenimiento de las sedes sociales, a la adquisición de equipamiento como material informático o mobiliario, y a la organización de actividades culturales, formativas o de convivencia. En todos los casos, las asociaciones deberán justificar los gastos mediante la documentación correspondiente antes de recibir el abono de la ayuda.