El Ayuntamiento de Huelva activa una campaña especial de control de velocidad del 20 al 22 de enero

El Ayuntamiento de Huelva pondrá en marcha una campaña especial de control de velocidad los próximos días 20, 21 y 22 de enero, con el objetivo de reforzar la seguridad vial en las calles de la capital y avanzar en la prevención de accidentes de tráfico.

La actuación, coordinada desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana junto a la Jefatura de la Policía Local de Huelva, se enmarca en la estrategia municipal orientada al objetivo ‘Cero Accidentes’, centrada en la protección tanto de conductores como de peatones en las vías urbanas.

Durante la campaña se utilizará un radar móvil instalado en un vehículo equipado con un cinemómetro homologado, con el apoyo técnico y de gestión de la empresa especializada Vialine. Los controles se establecerán de forma estratégica en aquellas avenidas y calles donde se registra habitualmente un mayor número de excesos de velocidad y siniestros.

Según ha informado el Ayuntamiento, los puntos de control se situarán en las avenidas de Andalucía, Tres de Marzo, Pío XII, Federico Molina, Fuerzas Armadas, Cristóbal Colón, Unión Europea, Manuel Siurot, Diego Morón, Juan Nicolás Márquez, Santa Marta, Las Flores, Vicente Ferrer, Honduras, Galaroza, Palomeque y Pablo Ruiz Picasso, así como en la calle Cervantes.

El propósito principal de la campaña es concienciar a los conductores sobre la importancia de respetar los límites de velocidad como medida fundamental para reducir la siniestralidad y minimizar la gravedad de los accidentes. En este sentido, el Consistorio ha anunciado su intención de establecer un calendario anual de actuaciones similares a lo largo de 2026.

Estas acciones se complementarán con otras campañas específicas relacionadas con controles de alcoholemia y drogas, distracciones al volante, uso del cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil, así como la vigilancia de furgonetas y transporte escolar, dentro del plan integral de seguridad vial impulsado por el Ayuntamiento de Huelva.