Los sindicatos alertan de la falta de recursos para alumnado con necesidades específicas en Huelva

La Junta de Personal Docente no universitario (JPD) de Huelva ha denunciado la insuficiente dotación de recursos en las aulas para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (NEAE) y la cobertura deficiente del programa Aulas Temporales de Adaptación Lingüística (ATAL) para el curso 2025/26. Ante esta situación, la JPD ha solicitado a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía la memoria anual del proyecto para contar con datos precisos que permitan un diagnóstico real.

Los sindicatos han señalado además la falta de información en áreas como unidades y ratios, planificación de la formación profesional, funciones en las Zonas de Transformación Social (ZTS) y personal en puestos compartidos. La JPD ha trasladado estas demandas al delegado territorial, Carlos Soriano, en una reunión en la que también se abordó la necesidad de reforzar el mantenimiento y mejorar las infraestructuras educativas ante incidencias provocadas por temporales recientes, que obligaron a cerrar o evacuar centros.

Pese a la reunión, la Junta de Personal Docente la consideró insuficiente, al no concretarse compromisos claros que garanticen una educación pública de calidad y equitativa. La organización insiste en la colaboración institucional, el diálogo continuo y la transparencia de la administración para encontrar soluciones eficaces que fortalezcan la educación pública y la igualdad de oportunidades en Huelva.