Cristóbal Colón encenderá la Navidad en Huelva el 28 de noviembre

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; acompañada del presidente de Huelva Comercio, Antonio Gemio; y en presencia del concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina; y el concejal de Presidencia y Relaciones Institucionales, Alfonso Castro, ha presentado ‘Huelva, la Navidad con corazón’, “una campaña que vamos a lanzar a partir de este viernes 28, coincidiendo con el Black Friday y el encendido de las luces de Navidad”.

Bajo lema ‘Huelva, la Navidad con corazón’, ha continuado la alcaldesa, el Ayuntamiento impulsa esta campaña promocional de la ciudad en Navidad con unos claros protagonistas: el comercio local, “para tratar de impulsar, visibilizar y fortalecer nuestro comercio local en el momento más decisivo del año, intentando no promover únicamente el salir de compras, sino también vivir la ciudad, sentirla y disfrutarla de la mano de la programación navideña municipal”.

En este sentido, la alcaldesa ha asegurado que se de impulsar las compras en nuestra ciudad, para que nadie tenga que marcharse fuera buscando lo que ya tenemos aquí: calidad, trato, variedad, y el valor humano de nuestros comerciantes, “una oferta que queremos extender a toda la provincia y a nuestros vecinos portugueses pueda disfrutar de esta experiencia, y por eso hoy anunciamos la puesta en marcha de una bolsa de aparcamiento gratuito que estrenamos estos días pero que se quedará para siempre en junto al Muelle del Tinto, con capacidad para hasta 400 vehículos”. Además de esta medida, los comerciantes van a repartir 4.000 vales descuento de una hora para el aparcamiento del Mercado del Carmen, “para que venir a Huelva sea más accesible que nunca”.

Respecto al acto del encendido de la iluminación, Pira Miranda ha anunciado que este año la ciudad vivirá una inauguración muy especial en la que Colónserá el encargado de traer la luz y la magia de estas fechas tan señaladas, partiendo desde el Ayuntamiento para llegar hasta la Plaza del las Monjas, “un guiño a la historia y a la identidad onubense que se unirá al espíritu navideño para llenar las calles de ilusión, color y emociones compartidas”. De este modo, ha afirmado la primera edil, “la llegada de Colón marcará el inicio oficial de una Navidad mágica en Huelva, donde cada rincón de la ciudad se convertirá en un escenario de luz para disfrutar en familia, con amigos y con todos aquellos que la visiten”.

En lo referente al alumbrado, Miranda ha informado que este año se vuelven ampliar el número de calles y plazas que iluminarán, superando las 160 localizaciones, “para llegar a cada barrio, a cada rincón de la ciudad. Entre ellos, se ilumina por primera vez la entrada a la ciudad desde Punta Umbría, la avenida Costa de la Luz; la luz de la Navidad llega por primera vez también a Mirador del Conquero, al Pasaje El Greco, la cuesta de la Virgen de la Victoria en el Barrio Obrero, “y además, esto me hace especial ilusión por lo que significa, vamos a llevar la luz de la Navidad también hasta el Patio del Amor, para que los pequeños que estos días están hospitalizados puedan disfrutar también de la iluminación navideña”, ha afirmado la alcaldesa.

En cuanto a la programación, fundamental para dinamizar la ciudad estos días, la alcaldesa ha destacado que las nevadas vuelven a llevar la magia de la Navidad a los barrios, “y siguiendo con nuestro objetivo de llegar a todos los rincones de la ciudad este año se podrán disfrutar en El Matadero, La Hispanidad, Pérez Cubillas y La Orden, y no estamos trabajando en ampliar a más barrios que anunciaremos en unos días”.

El teatro de calle vuelva con tres espectáculos de circo y de títeres que se celebrarán en la plaza de la Constitución. No faltarán tampoco las tradiciones, que se mantienen vivas y fuertes esta Navidad a través de los distintos Belenes que se podrán visitar en la capital, empezando por el de este Ayuntamiento, de la mano de nuestro querido Antonio Quiñones, que comenzará el día 4 de diciembre, en el Patio Consistorial. También contaremos con otro Belén Municipal en el espacio Santa Fe, formado íntegramente por muñecos de Playmobil, que sin duda sorprenderá por sus dimensiones y su originalidad. A partir del 9 de diciembre.

Habrá un año más atracciones infantiles, cacharritos para los más pequeños en la Plaza de La Soledad y El Punto, y junto a la Pista de Hielo de la plaza del Antiguo Estadio. “Unos cacharritos más inclusivos que nunca, ya que los ubicados en la Plaza de la Soledad, durante cuatro días estarán sin música para que todos los niños puedan disfrutar de estas atracciones”. Se trata de todos los miércoles de diciembre y del viernes 19.

Programación Navidad de Huelva.

Desde la concejalía de Participación Ciudadana, también se encargarán de que la Navidad inunde cada rincón de la ciudad colaborando con las fiestas infantiles y actuaciones de campanilleros de las diferentes sedes vecinales y espacios públicos de las barriadas, así como con las cabalgatas de los barrios.

Todo esto acompañado de una programación cultural de altura que convertirán tanto el Gran Teatro como la Casa Colón en auténticos epicentros de las artes escénicas, plásticas y musicales, de nuevo con propuestas para todas las edades, gustos y públicos.

En relación a los Reyes Magos, la alcaldesa ha compartido que este año llegarán a Huelva, “como siempre para la entrega de cartas, el 4 de enero, al Muelle de las Canoas y desde allí, en comitiva hasta el Ayuntamiento montados en sus camellos”. Una vez más estarán precedidos del Heraldo Real, que también recorrerá las calles el día 3 de enero para recibir las llaves de la ciudad. Finalmente, la Gran Cabalgata de los Reyes Magos desfilará por las calles de la capital el día 5 de enero, finalizando en la Puerta del Ayuntamiento, poniendo el broche de oro a las Fiestas Navideñas en Huelva.

Se trata, ha concluido la alcaldesa, “de una programación completa y para todos los públicos, porque ‘Huelva, la Navidad con corazón’ no es solo un lema publicitario, es un compromiso real con nuestro modelo de ciudad, una ciudad que apuesta por su gente, por su vida en la calle, por la riqueza que se queda en casa, y por una Navidad cercana y llena de identidad, que respeta las tradiciones”.

Por su parte, Antonio Gemio, presidente de Huelva Comercio, ha agradecido que un año más el encendido del alumbrado de la ciudad coincida con el BlackFriday, “porque para nosotros es importante, ya que es una época donde hay muchos comercios que el 40 % de sus ventas se realizan en esta campaña”. Gemio también ha aprovechado su intervención para recordar que el comercio local necesita del apoyo del consumidor, “es importante que las compras se focalicen en el comercio local, porque nuestros beneficios se reinvierten en Huelva. Somos personas con nombre y apellido, igual que os tratamos cada vez que vais a nuestro comercio a comprar”.

Programación

ALUMBRADO

Inauguración del Alumbrado

La inauguración tendrá lugar el 28 de noviembre a las 19:00 horas, con un pasacalles que partirá desde el Ayuntamiento y llegará hasta la Plaza de las Monjas.

Espectáculo de luces y sonido

Desde el 28 de noviembre hasta el 3 de enero, la Plaza de la Constitución y la Gran Vía acogerán el espectáculo de luces y sonido navideño.

Horarios

Días laborables: 18:30 y 19:30 horas

Vísperas de festivo, festivos, viernes y sábados: 18:30, 19:30 y 20:30 horas

MERCADOS NAVIDEÑOS

Mercado Navideño en Plaza de las Monjas

Del 28 de noviembre al 24 de diciembre.

Horario de lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas.

Sábados, domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

Mercado Artesano en Plaza de las Monjas

Del 25 de diciembre al 5 de enero.

Horario de lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas.

Sábados, domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

Muestra de Dulces y Vinos Navideños — Soportales de Gran Vía

Del 11 al 14 de diciembre.

11 y 12 de diciembre de 11:00 a 21:00 horas.

13 de diciembre de 11:00 a 22:00 horas.

14 de diciembre de 11:00 a 19:00 horas.

Muestra de Aceite, Conservas y Quesos de la Provincia — Soportales de Gran Vía

Del 15 al 17 de diciembre.

Horario de 11:00 a 21:00 horas.

Mercadillo Solidario para ONGs — Soportales de Gran Vía

18 y 19 de diciembre.

BELENES EN HUELVA

Belén Municipal del Ayuntamiento de Huelva

Del 4 de diciembre al 4 de enero.

Horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas.

El 24 y 31 de diciembre solo horario de mañana.

El 25 de diciembre y el 1 de enero solo horario de tarde.

Lugar: Patio del Ayuntamiento.

Autores: Antonio Quiñones Pérez y Esther María Macías Martínez.

Belén de Playmobil – Espacio Santa Fé

Del 8 de diciembre al 5 de enero (cerrado 24, 25, 31 y 1).

Horario de 11:00 a 13:30 y de 17:00 a 21:30 horas.

Belén Hermandad del Perdón – Parroquia Santa Teresa de Jesús

Del 8 de diciembre al 6 de enero.

Horario de 10:00 a 12:00 y de 17:30 a 20:00 horas (martes a domingo).

Belén Hermandad del Prendimiento — Parroquia Ntra. Sra. del Carmen

Del 8 de diciembre al 5 de enero.

Con horarios específicos según días.

Belén Hermandad de la Misericordia — Capilla C/ Rábida, 36

Del 12 de diciembre al 6 de enero.

Horario de lunes a viernes de 10:30 a 12:30 y de 18:00 a 20:00 horas.

Belén Hermandad del Descendimiento — Parroquia Mayor de San Pedro

Del 8 de diciembre al 5 de enero.

De lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas para colegios.

De 18:00 a 20:30 horas abierto al público general.

Belén Hermandad del Nazareno — Plaza de las Monjas, nº 9

Del 1 de diciembre al 5 de enero

Horario de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas.

Belén Hermandad del Calvario — Capilla Ntro. Padre Jesús del Calvario

Del 1 de diciembre al 5 de enero.

Horario de lunes a viernes y sábados por la mañana de 09:30 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

Belén Hermandad del Prado — Calle Costa Rica, nº 6

Del 9 de diciembre al 6 de enero.

Horario lunes, miércoles y viernes de 18:30 a 20:00 horas.

Inauguración el 9 de diciembre a las 18:30 horas con actuación infantil.

Belén Hermandad de las Tres Caídas — Calle Puebla de Guzmán, 19

Del 8 de diciembre al 4 de enero.

Horario de lunes a viernes de 20:00 a 22:00 horas.

Belén Hermandad de la Esperanza

Lugar: Centro Cultural José Luis García Palacios.

Fecha y horario por determinar.

ACTIVIDADES FAMILIARES Y ANIMACIÓN NAVIDEÑA

Casa de Papá Noel y Estafeta Real — Plaza de las Monjas

Del 28 de noviembre al 22 de diciembre:

Lunes a jueves de 17:00 a 21:00 horas

Viernes de 17:00 a 22:00 horas

Sábados de 11:00 a 14:30 y de 17:00 a 22:00 horas

Domingos de 17:00 a 21:00 horas

Del 23 de diciembre al 3 de enero:

Lunes a jueves de 11:00 a 14:30 y de 17:00 a 21:00 horas

Viernes a domingo de 11:00 a 14:30 y de 17:00 a 22:00 horas

Pista de Hielo — Plaza del Antiguo Estadio Colombino

Desde el 6 de diciembre.

Horario de 11:00 a 21:00 horas.

Tren Turístico de la Navidad — Casa Colón

Horario de 17:00 a 21:30 horas.

No disponible los días 24 y 25 de diciembre ni el 5 de enero.

Globo Aerostático — Junto al Estadio Colombino

Actividad gratuita el 21 de diciembre de 17:00 a 19:00 horas.

Inscripción pendiente de enlace.

Carteros Reales en Barriadas

26 diciembre: Plaza Los Templetes

29 diciembre: Plaza Miguel Raya (Molino de la Vega)

30 diciembre: Plaza Parque de La Luz

Horario en todas las barriadas de 17:00 a 20:00 horas.

Nevadas en Huelva

16 diciembre: El Matadero

23 diciembre: Molino de la Vega

30 diciembre: Pérez Cubillas

(Pendiente de fecha La Orden)

Todas a las 18:00 horas.

Pre‐uvas de Isla Chica

Plaza del Antiguo Estadio

El 30 de diciembre a las 21:00 horas.

Atracciones Infantiles

Plaza de La Soledad y Plaza del Punto

Del 28 de noviembre al 5 de enero, con horarios variables según laborables, fines de semana y festivos.

Los días 3, 10, 17 y 19 de diciembre las atracciones de la Plaza de La Soledad serán sin música para facilitar el disfrute de las atracciones a todos los niños.

PROGRAMACIÓN CULTURAL

Gran Teatro, Casa Colón, Palacio de Deportes y Teatro de Calle

28 noviembre: La Barraca – 20:00 h – Gran Teatro

29 noviembre: Circo Acrobático de China – 17:00 y 20:30 h – Casa Colón

30 noviembre: Txabi Franquesa – 20:00 h – Gran Teatro

4 diciembre: La Música y el Ejército (BS Municipal) – 20:00 h – Casa Colón

5 diciembre: Niña Pastori en concierto – 20:00 h – Palacio Carolina Marín

6 diciembre: El Gran Final (Teatro de calle) – 17:00 h – Plaza de la Constitución

6 diciembre: Antonio Orozco – 22:00 h – Palacio Carolina Marín

7 diciembre: Quizás no hay final (Teatro de calle) – 17:00 h – Plaza de la Constitución

7 diciembre: Así Canta Jerez – 20:00 h – Palacio Carolina Marín

8 diciembre: Ad Libitum (Teatro de calle) – 17:00 h – Plaza de la Constitución

10 diciembre: Huelva Canta al Nazareno – 20:30 h – Gran Teatro

11 diciembre: Tote Núñez – 20:00 h – Gran Teatro

13 y 14 diciembre: El Hijo de la Cómica – 20:00 h – Gran Teatro

13 diciembre: Morgan en concierto – 20:00 h – Casa Colón

17 diciembre: ROSS – Perianes y Macías – 20:00 h – Casa Colón

18 diciembre: Concierto de Navidad BSMH – 20:00 h – Casa Colón

19 y 20 diciembre: Choquerart – Casa Colón

19 diciembre: Inmaduros – 20:00 h – Gran Teatro

20 diciembre: La Granja de Zenón – 17:00 h – Gran Teatro

26 diciembre: Vamos al Turrón – 20:30 h – Gran Teatro

27 diciembre: Homenaje a Nino Bravo – Orquesta Colombina – 20:00 h – Casa Colón

30 diciembre: Ballet El Lago de los Cisnes – 17:00 y 20:30 h – Casa Colón

REYES MAGOS

3 de enero: Visita del Heraldo Real, salida desde la Hermandad de Emigrantes a las 17:00 para visitar distintos puntos de la ciudad hasta las 20.00 horas.

4 de enero: Llegada de los Reyes Magos en barco a las 10:30 horas en la Marina del Odiel.

4 de enero: Recogida de cartas de los niños y niñas a las 17:00 horas en la puerta del Ayuntamiento.

5 de enero: Cabalgata de los Reyes Magos a partir de las 15:30 horas por toda la ciudad.

Toda la información actualizada puede consultarse en la web navidad.huelva.es.

Una programación municipal que incluye de todo para todos. Que mira a los niños, que serán los auténticos protagonistas de estas fiestas, pero que supone una oferta amplia, diversa y muy atractiva, para propiciar la convivencia, el ocio y el disfrute de la cultura y de las tradiciones por parte de los onubenses, pero también para impulsar el turismo y con ello, nuestro comercio y nuestra hostelería.