Siete nuevos agentes refuerzan la vigilancia medioambiental en la provincia de Huelva

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Pedro Yórquez Sancha, ha dado la bienvenida a los siete nuevos agentes de Medio Ambiente que se han incorporado recientemente a la provincia de Huelva. Durante el encuentro, el delegado abordó con ellos las funciones que desempeñarán y su distribución en las distintas unidades biogeográficas en las que se divide el territorio onubense.

El reparto del personal se ha realizado atendiendo a las necesidades específicas de cada zona. Así, un agente pasará a formar parte de la Unidad Biogeográfica número 1, que corresponde a la Delegación Provincial y cuyo ámbito de trabajo abarca toda la provincia. Tres agentes se incorporarán a la Unidad Biogeográfica número 3: dos de ellos prestarán servicio en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche y uno en el Andévalo Noroccidental. Además, un agente desarrollará su labor en la Unidad de Riotinto y otros dos en la del Condado.

Yórquez Sancha subrayó la relevancia del trabajo de los agentes medioambientales, especialmente en una provincia como Huelva, que cuenta con la mayor superficie forestal de Andalucía, con casi el 80% de su territorio. “Su labor es esencial para la protección, conservación y gestión sostenible de nuestro entorno natural”, destacó el delegado, quien agradeció su compromiso y vocación de servicio público.