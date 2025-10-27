Siete heridos en una colisión entre un autobús y un turismo en el puente del Odiel

Siete personas han resultado heridas este lunes tras la colisión entre un autobús de pasajeros y un turismo en la carretera A-497, a la altura del puente del río Odiel, en sentido Aljaraque. Según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2 Andalucía, el accidente se produjo sobre las 15:50 horas y generó una importante congestión en la vía.

Testigos alertaron al 1-1-2 indicando que había personas heridas y atrapadas tras el impacto. De inmediato se activó un amplio dispositivo con la intervención de la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos, la Policía Local, el Centro de Emergencias Sanitarias 061 y el servicio de mantenimiento de carreteras.

La Guardia Civil ha confirmado que el siniestro se produjo cuando el autobús impactó contra un turismo que se encontraba averiado en el arcén. Como resultado, han resultado heridos el conductor del coche y seis pasajeros del autobús, todos ellos trasladados a centros hospitalarios para recibir atención médica.

La Dirección General de Tráfico ha señalado que la circulación quedó condicionada durante más de una hora en la zona, donde se registraron retenciones mientras se procedía a la atención de los heridos y a la retirada de los vehículos implicados.