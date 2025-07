El senador Robert Hertzberg, referente mundial en legislación sobre hidrógeno, participará en el III Congreso Nacional del Hidrógeno Verde en Huelva

El senador Robert Hertzberg, figura clave en la política energética de California y pionero en legislación sobre hidrógeno renovable, será uno de los ponentes principales del III Congreso Nacional del Hidrógeno Verde, que se celebrará en Huelva del 4 al 6 de febrero de 2026. Organizado por la Federación Onubense de Empresarios (FOE), el evento se ha consolidado como uno de los foros más relevantes de Europa en materia de transición energética y tecnologías limpias.

Con una trayectoria de casi 30 años en el ámbito legislativo, Hertzberg ha sido pieza fundamental en la creación del marco regulatorio que ha convertido a California en referente global en innovación climática. Entre sus contribuciones más destacadas figura su impulso a la Autopista del Hidrógeno promovida por el exgobernador Arnold Schwarzenegger, así como su papel en leyes clave para garantizar la integridad ambiental y el desarrollo del hidrógeno verde.

Su presencia en el Congreso de Huelva supone un hito en la internacionalización del evento y en la conexión de políticas públicas entre Estados Unidos y Europa. El senador aportará su visión sobre los nuevos estándares globales del hidrógeno, la colaboración público-privada en el despliegue de infraestructuras y el papel estratégico de países como España, cuya posición geográfica y potencial renovable la sitúan como potencia emergente del sector.

Hertzberg también forma parte de organizaciones como Mission Possible Partnership, FPH2 y H2C Safety Pipe, dedicadas al impulso del hidrógeno limpio en sectores como el transporte pesado, la aviación o la industria pesada. Ha sido reconocido internacionalmente por entidades como la ONU, The Guardian, el Banco Mundial o The Wall Street Journal, entre otras.

En su tercera edición, el Congreso Nacional del Hidrógeno Verde contará con un programa de ponencias de alto nivel, espacios expositivos, sesiones de networking y más de 1.000 encuentros de negocios. En 2024, reunió a más de 1.400 asistentes de 28 países, 450 empresas y más de 80 ponentes, consolidando a Huelva como un nodo clave en la conversación global sobre energía sostenible.

El evento cuenta con el respaldo de empresas como Siemens Energy, Enagás, Moeve, Avalon Renovables, Masa, Gabitel o Atlantic Copper, y con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Huelva, la Junta de Andalucía, la Diputación de Huelva y el Puerto de Huelva, entre otros.