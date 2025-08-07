La Selección Española de Tiro con Arco se prepara en Huelva para los Mundiales de Canadá y Corea del Sur

La Selección Española de Tiro con Arco está llevando a cabo sus entrenamientos esta semana en Huelva, en plena preparación para los próximos Campeonatos Mundiales Junior y Absoluto que se celebrarán en Canadá y Corea del Sur.

Cuatro de los integrantes de la selección que competirán en el Mundial de Canadá pertenecen al club Asirio, que ofrece unas instalaciones de primer nivel. Además, las excelentes condiciones climáticas de Huelva y su provincia convierten a la ciudad en un lugar ideal para la puesta a punto de los deportistas españoles antes de estos importantes eventos internacionales.