Avanzan las exhumaciones en La Soledad: abiertas seis de las ocho fosas por posibles casos de bebés robados

La investigación sobre los presuntos casos de bebés robados en Huelva avanza con la apertura de seis de las ocho fosas comunes localizadas en el cementerio de La Soledad. Los trabajos de exhumación, autorizados por la Consejería de Cultura y Deporte y financiados por la Junta de Andalucía, pretenden esclarecer si los menores inhumados en el camposanto fallecieron realmente al nacer o si, por el contrario, fueron sustraídos a sus familias.

El procedimiento, en marcha desde el pasado 18 de agosto, consiste en la exhumación de los restos óseos y la toma de muestras de ADN, que serán enviadas al laboratorio de identificación genética de la Universidad de Granada. Allí se cotejarán con el perfil genético de los familiares de los supuestos bebés robados, lo que permitirá confirmar o descartar la relación de parentesco.

La actuación responde a la petición de la asociación SOS Bebés Robados de Huelva. Para llevarla a cabo, la Consejería contrató a un equipo especializado encargado de realizar estudios técnicos, geológicos y topográficos previos que permitieran determinar la viabilidad de las exhumaciones en los ocho puntos documentados.

El objetivo, además de esclarecer cada caso particular, es también establecer un protocolo de actuación aplicable a otras áreas del cementerio donde pudieran existir enterramientos similares. Los resultados serán recogidos en un informe elaborado por los expertos que dirigen la intervención.

La iniciativa se enmarca en las políticas de Memoria Democrática impulsadas por el Gobierno andaluz. Desde 2019, se han exhumado en Andalucía un total de 2.659 víctimas, con 3.646 muestras de ADN de restos analizadas y más de 2.400 cotejadas con familiares. Solo en 2024, el balance ascendió a 564 muestras de víctimas y 516 de familiares.

Con la apertura de seis fosas, los familiares esperan que el proceso sirva para arrojar luz sobre décadas de incertidumbre y, en algunos casos, para iniciar la búsqueda de hijos e hijas cuya desaparición nunca quedó esclarecida.