Avanza el derribo de viviendas abandonadas en el entorno de la calle Cervantes

La promotora Bekinsa, en coordinación con el Ayuntamiento de Huelva, continúa avanzando en el derribo de las casas abandonadas situadas en el entorno de la calle Cervantes, una actuación clave para despejar las parcelas incluidas en el futuro desarrollo urbanístico del PERI 12.1. Los trabajos ya han cubierto aproximadamente el 60% de la superficie prevista y suponen una mejora inmediata en materia de seguridad y salubridad para los vecinos de la zona.

Desde el área de Urbanismo se trabaja de forma paralela en el proyecto de reparcelación del entorno, con el objetivo de ordenar y transformar un espacio que llevaba años degradado. El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Felipe Arias, ha subrayado que se trata de “un proyecto de ciudad que llevaba más de una década bloqueado y que ahora avanza de manera decidida”, destacando su importancia para el crecimiento ordenado de Huelva.

El ámbito de actuación está contemplado como una ampliación de las urbanizaciones existentes en Marismas del Polvorín, permitiendo cerrar el perímetro urbano hasta la H-30 por esta barriada. Según Arias, esta intervención facilitará la integración de un espacio degradado situado entre El Matadero y Marismas del Polvorín, que pasará a convertirse en una zona urbanizada y dotada de todos los servicios necesarios.

El responsable municipal ha puesto en valor el compromiso del equipo de Gobierno que encabeza Pilar Miranda con el desarrollo urbanístico de la ciudad, señalando que estas actuaciones permiten desbloquear proyectos, impulsar la construcción de viviendas y regenerar espacios que durante años han generado problemas e insalubridad. Asimismo, ha agradecido a la promotora Bekinsa su implicación y agilidad, destacando que Huelva “vuelve a ser una ciudad atractiva para invertir y, sobre todo, para vivir”.