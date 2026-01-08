El Ayuntamiento de Huelva saca a licitación las obras de mejora del Palacio de Deportes Carolina Marín y el polideportivo Andrés Estrada

El Ayuntamiento de Huelva ha publicado en la Plataforma de Contratación del Estado la licitación para la ejecución de las obras de adecuación del Palacio de Deportes Carolina Marín y del polideportivo Andrés Estrada, dos de las principales instalaciones deportivas de la capital onubense.

El contrato, tramitado mediante procedimiento abierto simplificado, cuenta con un presupuesto base de licitación de 279.988,55 euros (IVA incluido), con un valor estimado de 231.395,50 euros, y establece un plazo de ejecución de dos meses desde el inicio de los trabajos.

La actuación contempla trabajos de reacondicionamiento y mejora de instalaciones deportivas, conforme al proyecto redactado por el arquitecto José Suárez Sánchez y al pliego técnico elaborado por el Servicio Municipal de Deportes. El objetivo es optimizar el estado y funcionalidad de ambos equipamientos, muy utilizados por clubes, deportistas y ciudadanía en general.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 22 de enero de 2026, a las 19:00 horas, de forma electrónica. La adjudicación se realizará atendiendo principalmente a la oferta económica, que tendrá un peso del 60%, además de otros criterios como la experiencia del jefe de obra y la mejora en los plazos de garantía.

Con esta licitación, el Ayuntamiento de Huelva avanza en la mejora y mantenimiento de sus infraestructuras deportivas, reforzando la calidad de los servicios públicos y el apoyo al deporte en la ciudad.