Seis figuras internacionales del rejoneo se citan en La Merced

La Feria Taurina de Colombinas dedicará la jornada del domingo al arte del rejoneo con un cartel que reunirá a seis figuras internacionales. Andy Cartagena, Diego Ventura, Andrés Romero, Guillermo Hermoso de Mendoza, Sebastián Fernández y el portugués Duarte Fernandes, que hará su presentación en Huelva, lidiarán un encierro de Fermín Bohórquez.

La empresa ha buscado ofrecer una corrida que combine diferentes estilos y generaciones, con algunos de los nombres más destacados del toreo a caballo y una ganadería considerada una referencia para esta modalidad.

La presencia del joven Duarte Fernandes supone además uno de los alicientes de la tarde, al debutar ante la afición onubense en un cartel de gran nivel que aspira a convertirse en una de las grandes citas del rejoneo durante la temporada.