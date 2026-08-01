Diego Guerrero y Lía Kali protagonizan esta noche la penúltima jornada musical de las Colombinas

Las Fiestas Colombinas de Huelva afrontan este domingo la penúltima noche de conciertos con una propuesta musical que combinará flamenco, soul, reggae y música urbana de la mano de Diego Guerrero y Lía Kali.

La programación arrancará a las 22.30 horas con la actuación de Diego Guerrero, cantaor y compositor reconocido por su capacidad para fusionar el flamenco con otros estilos musicales. El artista ofrecerá un espectáculo en el que tradición y modernidad se entrelazan, consolidándolo como una de las voces más personales del panorama actual.

La noche continuará a partir de las 00.30 horas con Lía Kali, una de las artistas emergentes con mayor proyección de la escena nacional. La cantante barcelonesa llega a Huelva tras consolidarse con una propuesta que mezcla reggae, soul, rap y música urbana, y que ha conquistado a miles de seguidores gracias a su estilo propio y a colaboraciones con algunos de los principales nombres del género.

Los conciertos, de acceso gratuito, forman parte de la programación de las Fiestas Colombinas 2026, que encaran ya su recta final antes del cierre previsto para este lunes con la actuación de Rosario Flores.