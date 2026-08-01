La Plaza Monumental, el coso que marcó una época en las Colombinas

Durante trece años, la Plaza de Toros Monumental de Huelva fue uno de los grandes iconos de las Colombinas. Situada en el recinto ferial y con capacidad para unos 14.000 espectadores, acogió algunas de las tardes más recordadas de la historia taurina de la ciudad y convirtió a Huelva en una de las plazas de referencia del verano.

Su historia comenzó el 2 de agosto de 1968, cuando abrió sus puertas con un cartel de auténtico lujo. Miguel Báez Espuny "Litri", Ángel Teruel y Manuel Benítez "El Cordobés" inauguraron el coso lidiando toros de la prestigiosa ganadería onubense de Celestino Cuadri.

Aquella corrida supuso el inicio de una nueva etapa para las Colombinas, que desde entonces contaron con una plaza moderna integrada en el propio recinto ferial.

El corazón taurino de la feria

Durante los años siguientes, la Monumental acogió las principales corridas de las Colombinas y por su ruedo desfilaron las máximas figuras del toreo de la época.

Su gran capacidad y su ubicación la convirtieron en uno de los principales atractivos de las fiestas. Miles de aficionados llenaban sus tendidos cada verano antes de continuar la jornada en las casetas del recinto.

La feria taurina y la feria de día compartían así un mismo espacio, algo poco habitual en otras ciudades.

El cierre inesperado

Sin embargo, la vida de la Plaza Monumental fue mucho más corta de lo que muchos imaginaban.

La cercanía a la ría provocó un progresivo deterioro de la estructura y, tras las Colombinas de 1981, el edificio dejó de reunir las condiciones necesarias para seguir acogiendo espectáculos.

El último festejo celebrado en la plaza tuvo lugar el 5 de agosto de 1981, con el tradicional espectáculo cómico-taurino "El Empastre", que durante años puso el broche final a la programación taurina de las Colombinas.

Tres años de plazas provisionales

El cierre obligó a buscar soluciones de urgencia.

En 1982, las corridas se celebraron en una plaza portátil instalada junto a la propia Monumental.

Un año más tarde, en 1983, se levantó otra plaza desmontable en la barriada de La Hispanidad, mientras la ciudad buscaba una solución definitiva.

Finalmente, en 1984, Huelva recuperó la actividad taurina en la histórica Plaza de Toros de La Merced, que desde entonces ha acogido la feria de Colombinas.

El adiós definitivo

Aunque permaneció varios años sin uso, la Plaza Monumental siguió formando parte del paisaje de las Colombinas hasta su demolición, el 1 de junio de 1997.

Su desaparición puso fin a una etapa irrepetible para muchos aficionados, que todavía recuerdan la singular imagen del coso presidiendo el recinto ferial.

Un recuerdo imborrable

Hoy apenas quedan fotografías y la memoria de quienes tuvieron la suerte de asistir a aquellas tardes de toros. Sin embargo, la Plaza Monumental sigue ocupando un lugar especial en la historia de las Colombinas.

Fue el escenario donde torearon algunas de las mayores figuras del siglo XX, el corazón taurino de la feria durante más de una década y uno de los símbolos de unas Colombinas que cambiaron para siempre la forma de vivir el verano en Huelva.