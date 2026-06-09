La seguridad privada reivindica su papel en una jornada celebrada en Huelva

La sede de la Federación Onubense de Empresarios (FOE) ha acogido la celebración del XV Día de la Seguridad Privada en Huelva, una cita que ha reunido a representantes de empresas del sector, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, autoridades y profesionales vinculados a una actividad considerada clave para la protección de personas, bienes e infraestructuras.

El acto comenzó con un minuto de silencio en memoria de los guardias civiles fallecidos recientemente durante una actuación contra el narcotráfico, un homenaje que estuvo marcado por la emoción y el reconocimiento a su labor.

Durante la jornada se puso de manifiesto la importancia de la colaboración entre la seguridad privada, la Guardia Civil y la Policía Nacional, una coordinación que los participantes consideran fundamental para reforzar la prevención y mejorar la seguridad ciudadana.

El encuentro también sirvió para reconocer públicamente la trayectoria y el trabajo de distintos profesionales de empresas de seguridad privada de la provincia, distinguidos por su dedicación, eficacia y compromiso en el desempeño de sus funciones.

Desde la FOE destacaron el papel estratégico que desempeña este sector, subrayando su contribución diaria a la creación de entornos más seguros tanto para la ciudadanía como para el tejido empresarial de la provincia.

La celebración del XV Día de la Seguridad Privada volvió a poner en valor una actividad que trabaja de forma coordinada con las fuerzas de seguridad públicas y que se ha convertido en un complemento esencial para garantizar la protección y la tranquilidad en numerosos ámbitos de la sociedad.