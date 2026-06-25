Sanidad, incendios y Orgullo marcan el pulso del Pleno de Huelva

La sanidad, la prevención de incendios y los derechos del colectivo LGTBIQ+ centrarán buena parte del debate del Pleno ordinario que el Ayuntamiento de Huelva celebrará este viernes. Populares y socialistas llegan a la sesión con iniciativas que ponen el foco en algunos de los principales asuntos de actualidad.

El equipo de Gobierno del PP llevará dos mociones. La primera reclama al Gobierno de España una solución al conflicto que mantiene con los médicos y a sus consecuencias sobre la atención sanitaria. El portavoz municipal, Felipe Arias, ha asegurado que el Ayuntamiento tiene la "obligación moral" de defender a los pacientes afectados por la huelga y pedirá al Ministerio de Sanidad que abra una negociación con los representantes del colectivo, garantice la financiación necesaria e informe con transparencia del impacto de los paros.

La segunda propuesta coincide con la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ y busca reafirmar el compromiso institucional del Ayuntamiento con la igualdad, la libertad, el respeto y la diversidad. La moción también respalda las políticas públicas dirigidas a prevenir la discriminación y fomentar la convivencia.

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista llevará al Pleno una pregunta para conocer qué medidas adicionales prevé adoptar el equipo de Gobierno para reforzar la prevención de incendios en solares, descampados y zonas de pasto de la capital.

El PSOE sostiene que las actuaciones realizadas hasta ahora resultan insuficientes y recuerda que, tras el anuncio municipal de haber ejecutado el 80% del dispositivo anual de prevención, se registraron dos incendios en pocos días en la zona del Ensanche Sur. Los socialistas alertan además de que numerosos solares siguen acumulando maleza seca y residuos, lo que convierte algunos espacios de la ciudad en "un auténtico polvorín" durante los meses de verano.

Entre los puntos que señalan figura el solar situado entre Nueva Santa Lucía y la calle Martín Pescador, junto a Marismas del Odiel, donde aseguran que el problema persiste desde el pasado verano. Por ello, reclaman una estrategia permanente de limpieza y desbroce que permita actuar de forma preventiva y evitar nuevos incendios.