El Sagrado Corazón de Jesús acoge la presentación del libro por el 90 aniversario de su templo
El acto, previsto para este jueves, estará presidido por el sacerdote Feliciano Fernández, párroco de la iglesia entre 2015 y 2022
La parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Huelva celebrará este jueves, 25 de septiembre, un acto especial con motivo del 90 aniversario de la bendición e inauguración de su templo parroquial. La cita tendrá lugar a las 20:30 horas en el propio templo y servirá para presentar el libro conmemorativo de esta efeméride.
El evento contará con la intervención del sacerdote Feliciano Fernández, que fue párroco de la comunidad entre los años 2015 y 2022, y que ha cursado la invitación a feligreses y vecinos para sumarse a esta cita cultural y religiosa.
La obra recoge la historia y memoria viva de nueve décadas de vida parroquial en el barrio, consolidándose como un testimonio del arraigo del Sagrado Corazón en la capital onubense.