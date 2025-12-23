Papá Noel cierra la campaña de dinamización comercial en el Mercado de El Carmen de Huelva

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha clausurado su campaña de dinamización comercial en el Mercado de Abastos de El Carmen de Huelva con una visita muy especial: la del propio Papá Noel. La jornada, dedicada a los más pequeños, reunió a niños y familias que acudieron a realizar sus compras mientras disfrutaban de actividades lúdicas y de promoción de los establecimientos minoristas del mercado.

Durante la actividad, Papá Noel recorrió los 150 puestos del mercado, donde diariamente se ofrecen productos frescos y de calidad, como legumbres, frutas, verduras, carnes y pescados, en una muestra de la rica oferta gastronómica de la capital onubense.

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Juan Carlos Duarte Cañado, acompañó al popular personaje navideño, junto a la concejal de Comercio del Ayuntamiento de Huelva, Mariló Ponce, miembros de la Asociación de Comerciantes del Mercado del Carmen y responsables del Servicio de Comercio de la Junta de Andalucía.

La iniciativa, que se ha desarrollado en distintas plazas de abastos de la provincia, ha tenido como objetivo dinamizar la actividad comercial, apoyar a los trabajadores autónomos y fomentar la afluencia de público, reforzando la relación entre comerciantes y vecinos durante la temporada navideña. Los niños fueron los protagonistas indiscutibles de esta jornada, disfrutando de una experiencia que combina diversión y tradición.