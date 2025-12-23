El Ayuntamiento de Huelva activa un dispositivo especial de limpieza y recogida de residuos por Navidad

El Ayuntamiento de Huelva ha puesto en marcha un dispositivo especial de limpieza y recogida de residuos con motivo de la Navidad, ante el aumento previsto de visitantes y del volumen de residuos en la vía pública durante estas fechas. La iniciativa busca garantizar que tanto los onubenses como los turistas puedan disfrutar de la iluminación navideña y de las actividades organizadas en la ciudad en las mejores condiciones.

Como novedad, los días 24 y 31 de diciembre se instalarán cuatro baños portátiles y uno adaptado para personas con movilidad reducida en las plazas Houston, de las Monjas, de la Merced y Niña. Además, se reforzará la presencia de contenedores en estas zonas, que concentran mayor afluencia de personas.

La concejal de Infraestructuras y Servicios Públicos, Mariló Ponce, ha resaltado la importancia de la colaboración ciudadana para mantener la limpieza, recordando la necesidad de reciclar correctamente papel, cartón, envases y vidrio, y no dejar residuos fuera de los contenedores.

El servicio municipal de limpieza, gestionado por Prezero, ha incrementado la plantilla de operarios entre las 15:00 y 21:00 horas en las calles de mayor tránsito, con el objetivo de vaciar papeleras y contenedores de manera constante. También se ha aumentado el número de contenedores en zonas de bares y se ha duplicado la frecuencia de vaciado.

Actualmente, Huelva cuenta con unos 1.200 contenedores de recogida selectiva: 396 para envases, 426 para papel y cartón y 400 para vidrio. La basura debe depositarse a partir de las 20:00 horas, siguiendo las normas municipales.

El Servicio de Limpieza retira aproximadamente 52.000 toneladas de basura al año, a lo que se suman los residuos reciclables. En 2025, la recogida de residuos voluminosos y muebles aumentó en 300 toneladas respecto al año anterior, alcanzando 3.800 kilos. El papel y cartón recogido subió a 2.900 kilos, 200 más que en 2024; los envases sumaron 1.311 kilos, 100 más que el año anterior, y el vidrio alcanzó cerca de un millón de kilos recogidos.

Con este dispositivo, el Ayuntamiento refuerza su compromiso por mantener Huelva limpia y acogedora durante las fiestas navideñas, fomentando al mismo tiempo la cultura del reciclaje y la responsabilidad ciudadana.