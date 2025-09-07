Rozalén y Lucho RK ponen música al domingo de la Cinta en Huelva

La música volverá a ser protagonista este domingo en las Fiestas de la Cinta, con conciertos en los dos escenarios principales. En el Recinto de La Orden, el público podrá disfrutar de Lucho RK a las 22:00 horas y de Femme Fatene a medianoche.

En paralelo, el Parque Alcalde Juan Ceada acogerá una de las actuaciones más esperadas: Rozalén, que subirá al escenario a las 22:00 horas, mientras que el grupo onubense Lisboa cerrará la noche a las 00:00.

Además, en el calendario religioso destaca la Misa Votiva de Guadalupe, que se celebrará este domingo a las 20:00 horas en el Santuario de la Cinta, preludio de los grandes actos que tendrán lugar el lunes, día grande de la Patrona.