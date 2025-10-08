Reporteros Sin Fronteras, galardonada con el XX Premio de Periodismo Ángel Serradilla de la Asociación de la Prensa de Huelva

La Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Huelva (APH) ha acordado conceder el Premio de Periodismo Ángel Serradilla en su vigésima edición a Reporteros Sin Fronteras (RSF), organización internacional sin ánimo de lucro que trabaja en defensa de la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas.

La presidenta de la APH, Aurora Smet, comunicó personalmente la decisión al presidente de RSF España, Alfonso Bauluz, quien agradeció la distinción y confirmó su asistencia al acto de entrega, previsto para el miércoles 22 de octubre a las 19:00 horas en el Centro de la Comunicación Jesús Hermida de la capital onubense.

Bauluz se mostró “especialmente honrado y orgulloso” por el reconocimiento, “sobre todo, viniendo de compañeros periodistas”. En palabras del presidente de RSF España, “este premio no solo valora la labor de RSF, sino también la misión fundamental de nuestra organización: proteger a los periodistas en peligro y defender la libertad de prensa”.

Fundada en 1995, RSF España celebra este año su 30º aniversario, tres décadas dedicadas a proteger y apoyar a los profesionales de la información en riesgo, intervenir en secuestros, mediar liberaciones, impulsar reformas legislativas y exigir justicia ante las agresiones contra periodistas.

En su trayectoria, Reporteros Sin Fronteras ha documentado miles de casos de censura, ataques y asesinatos a periodistas en el mundo entero. Solo en la actual guerra de Gaza, RSF ha contabilizado la muerte de 210 periodistas, más de medio centenar de ellos palestinos, y ha presentado denuncias ante la Corte Penal Internacional por crímenes cometidos contra profesionales de los medios.

Desde la Asociación de la Prensa de Huelva se destaca que el galardón reconoce “la labor constante, valiente y necesaria de una organización que representa los valores esenciales del periodismo libre, veraz y comprometido con los derechos humanos”.

Con motivo de esta vigésima edición del Premio Ángel Serradilla, la APH prepara además una exposición retrospectiva sobre la historia y los galardonados de este reconocimiento, que se inaugurará coincidiendo con el acto de entrega en el propio Centro de la Comunicación Jesús Hermida.