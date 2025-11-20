Reflexión y ciencia se dan cita en las I Jornadas Provinciales de Bioética

Las I Jornadas Provinciales de Bioética se celebraron en Huelva, ofreciendo un espacio de debate sobre cómo abordar la atención sanitaria desde la ciencia, la humanidad y los derechos de cada persona. Profesionales y expertos compartieron experiencias y buenas prácticas centradas en la ética de la atención sanitaria.

En la mesa dedicada a ‘Al final de la vida’, Miguel García Linares, coordinador del Plan Andaluz de Cuidados Paliativos, destacó que eutanasia y cuidados paliativos no son opuestos, sino ámbitos que deben abordarse respetando la autonomía y la dignidad de cada paciente. También se analizaron otros desafíos, como la toma de decisiones compartida, la protección de colectivos vulnerables y la necesidad de equilibrar tecnología y respeto humano.

Las jornadas refuerzan la importancia de construir una bioética cercana y práctica para todos los profesionales sanitarios de Huelva, promoviendo un enfoque que combine innovación, compasión y respeto por la vida y los derechos de cada persona.